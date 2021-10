Boniek: “Napoli? Dietro c’è gran lavoro di Spalletti: è un ottimo allenatore”

Le parole del vicepresidente Uefa: "Spalletti? Ha trasmesso grinta e concentrazione, due qualità delle quali il Napoli non era particolarmente dotato"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Zibi Boniek, vicepresidente Uefa, ha parlato così dell'inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti: «In campionato sta facendo vedere delle cose incredibili. 8 vittorie di fila non sono facili per nessuno. Dietro c'è un grande lavoro da parte di Spalletti che si sta confermando un ottimo allenatore. Ha trasmesso grinta e concentrazione, due qualità delle quali il Napoli non era particolarmente dotato. Luciano ha portato concentrazione, ma va anche detto che nell'ultima partita è servito anche un pizzico di fortuna che sembrava finita dopo il rigore sbagliato»