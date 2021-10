Liguori: “Spalletti persona complicata. A Napoli ancora non l’hanno visto”

Le parole del giornalista: "Spalletti ha sempre avuto un carattere deciso e che, a Napoli, non avete ancora potuto vedere"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Paolo Liguori, giornalista e tifoso della Roma, ha parlato così del tecnico del Napoli Luciano Spalletti: "E' una persona molto complicata: quando cammina col vento in poppa, è affabile; diventa più spigoloso, invece, quando le cose si complicano, e allora tira fuori un carattere molto esigente, preciso, attento, ma anche duro. Non dovete dimenticare che Spalletti è andato via due volte, da Roma. Tutti parlano della seconda, associando quell'addio a Francesco Totti; ma Spalletti andò via già una prima volta, a inizio campionato, per un forte dissenso con la società. Spalletti ha sempre avuto un carattere deciso e che, a Napoli, non avete ancora potuto vedere".