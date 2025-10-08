"Cristian Chivu ha trovato una garanzia in un fedelissimo. Il 22enne francese sabato alla prima da titolare con l'Inter ha letteralmente abbattuto la Cremonese: un gol, tre assist e tanti saluti. Una prestazione maiuscola che ha fatto sorridere Marotta e Ausilio che su di lui in estate hanno investito 23 milioni (più 2 di bonus), ma anche e soprattutto Chivu che sul francese ha scommesso a occhi chiusi. Chivu sa cosa può dargli e lo ha gettato sempre nella mischia, che si trattasse di mezz'ora o meno", sottolinea Tuttosport.