Una delle sorprese più liete dell'Inter in questo primo scorcio di stagione, è sicuramente Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese può vantare già uno score di tutto rispetto: due gol e tre assist in appena 158'. Numeri che vanno in una direzione: la scelta dell'Inter di puntare sul francese al momento si è rivelata vincente.
Bonny, ecco il più bel regalo di Chivu: la speranza del tecnico. Quasi scontata…
"Cristian Chivu ha trovato una garanzia in un fedelissimo. Il 22enne francese sabato alla prima da titolare con l'Inter ha letteralmente abbattuto la Cremonese: un gol, tre assist e tanti saluti. Una prestazione maiuscola che ha fatto sorridere Marotta e Ausilio che su di lui in estate hanno investito 23 milioni (più 2 di bonus), ma anche e soprattutto Chivu che sul francese ha scommesso a occhi chiusi. Chivu sa cosa può dargli e lo ha gettato sempre nella mischia, che si trattasse di mezz'ora o meno", sottolinea Tuttosport.
"La speranza di Chivu è che Bonny continui a divertirsi anche all'Olimpico e a Bruxelles. Le prossime due gare dell'Inter, infatti, potrebbero vederlo confermato al centro dell'attacco. Quasi scontata la sua presenza contro la Roma, visto che sarà l'unico attaccante sempre a disposizione di Chivu durante queste due settimane. Lautaro tornerà ad allenarsi alla Pinetina giovedì 16, lo stesso giorno in cui torneranno al centro sportivo nerazzurro anche gli azzurri, Esposito compreso. Con la Roma, quindi, a meno di sorprese, Bonny ci sarà, in Champions poi si vedrà, nell'attesa di capire se Thuram sarà poi pronto per tornare contro il Napoli".
