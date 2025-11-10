La riflessione dell'ex calciatore che su La Domenica sportiva ha avuto modo di intervistare l'attaccante che ha segnato il due a zero contro la Lazio

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 00:28)

A La Domenica Sportiva hanno intervistato Bonny nel post partita di Inter-Lazio e in studio c'era Lele Adani che al giocatore nerazzurro ha detto: «Ti faccio una domanda su questo, quando l'Inter ti ha acquistato avevi un piccolo difetto, che era il numero dei gol. Perché secondo me tu nasci come un calciatore che conosce il gioco, che sa giocare con gli altri, non devi imparare quello, lo migliori, e con i campioni si migliora. Ma dovevi alzare il numero dei gol segnati».

«Adesso non solo hai alzato i numeri dei gol - ha continuato Adani - ma anche il numero degli assist. Sta andando bene la tua esperienza all'Inter».

Il giocatore nerazzurro ha risposto: «Sì, i gol sono importanti per un attaccante come me. Poi sicuramente so fare altre cose e adesso provo a fare più gol, stasera è venuto e sono contento».

(Fonte: RaiSport)