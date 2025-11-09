Alla fine della partita con la Lazio, l'ex capitano nerazzurro ha detto la sua sul primo posto dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 23:23)

«Sono stati bravi, l'Interfa sempre dei bei gol quando segna. Quello contro la Lazio è un gol molto bello che è arrivato presto e ha indirizzato la partita. La Lazio non pressa forte e voleva rimanere in partita: c'è rimasta, l'Inter ha gestito bene per evitare di prendere gol in calcio d'angolo, ha cambiato tipo di marcatura rispetto all'anno scorso. L'Inter ha cinque giocatori alti e altri meno alti e quindi Chivu va a zona. Sicuramente ha gestito bene questa gara, ha fatto sicuramente una partita seria». Così Beppe Bergomi, tra gli opinionisti del Club di Caressa, su Skysport, ha parlato della vittoria dei nerazzurri sulla Lazio per due a zero.

«L'Inter calava l'anno scorso dopo la prima mezz'ora, qui tengono alta l'intensità e tengono alta l'aggressività. Cambiano i falli, quando non riesce a riaggredire la squadra commette fallo e si rimette a posto. L'idea di andare a riaggredire subito e raddoppiare e l'Inter lo fa rispetto all'anno scorso, con continuità», ha annotato anche Bergomi.

«Rimanere sempre al vertice non è scontato. L'Inter gioca bene al calcio, ma quando le partite si sporcano e si alzano il livello, come era successo li forse manca qualcosa quando affronti certe partite e certi momenti di gara», ha detto anche riferendosi alle sconfitte subite fin qui.

Al cuore — «Chivu ha una storia particolare, ha iniziato con l'Under14, volevano dargli la Primavera, ma aveva detto no, poi è arrivato alla Primavera e poi era rimasto fermo prima di andare al Parma. Dico quello che mi hanno detto su di lui: è un ragazzo che arriva al cuore e tira fuori il meglio dai giocatori. Negli staff di oggi, con 7-8 collaboratori, ci si può completare perché c'è chi è più bravo in qualcosa e chi è più bravo in un'altra. Ma in quel momento conoscendo le capacità morali e i valori che trasmette ad ogni conferenza, si sono affidati a lui che fa una comunicazione perfetta, come si vede anche in ogni conferenza. Doveva entrare nella testa dei giocatori, l'Inter è ripartita e lui nelle teste dei giocatori ci è entrato. Mi sembra in linea con quello che gli veniva chiesto», ha detto su Chivu l'ex capitano nerazzurro.

(Fonte: Skysport)