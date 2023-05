Bono Vox: “I’m only allergic to Juventus”, Materazzi se la ride e commenta così sui social

Bono Vox è arrivato ieri a Napoli per festeggiare il suo compleanno. Il leader degli U2 è arrivato nella città ancora in festa per lo scudetto. Un fan ha prontamente regalato a Bono una sciarpa dei campioni d'Italia. I festeggiamenti per il suo 63esimo compleanno si sono svolti allo storico ristorante Mimì alla Ferrovia. Con il cantante degli U2 c'erano gli amici di una vita e la moglie Alison. Sta diventando virale la frase che Bono ha pronunciato allo staff del ristorante che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza o allergie. «I'm only allergic to Juventus», è stata la risposta di Bono.