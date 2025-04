Arriva un altro pallone, Berti gli entra con una gomitata e lui si piega: "Perché mi fate questo, io devo giocare domenica", dice Ronaldo. Io intanto avevo il pallone in mano per la punizione e lui mi dice: "Paolo, dammi sto cazzo di pallone". La metto per terra, lui parte da centrocampo, ne ha saltati 6-7 e il portiere e l'ha messo dentro. Va da Berti, gli dà un buffetto e gli dice: "Gioca, gioca, io vado a fare la doccia". Praticamente gli ha detto "se vuoi giocare giochiamo, se vuoi giocare serio o la palla te la vai a comprare o non la vedi mai".