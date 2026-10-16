GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Intervistato dal Corriere dello Sport, il conduttore televisivo e grande tifoso dell'Inter Paolo Bonolis ha parlato dell'Inter e degli obiettivi della squadra di Chivu:

Se fossi tu Christian Chivu, quale risultato considereresti un fallimento quest'anno, in questa stagione? Vincere lo scudetto intanto ti basterebbe? Ma ti basterebbe?

Una società come l'Inter ha il dovere, come anche altre società molto importanti, tra cui le due società romane, come il Milan, come la Juve, il Como che sta venendo fuori, hanno il dovere di darsi da fare in tutti i fronti in cui sono impegnati. Poi c'è uno che vince, tantissimi che perdono. Ma il dovere è quello di partecipare fino alla fine, mettendoci tutta l'anima. Poi ci sono anche gli altri e talvolta si vince, molto spesso si perde. Sono più le volte che si perde di quelle che si vince. Per quello vincere è bello, perché non è consuetudine.

Visto che proprio l'Inter è una squadra che ha grandi obiettivi, secondo te la società sta facendo tutto il necessario per poter vincere anche in Europa?

La società sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per vincere, per partecipare, per combattere fino alla fine. Poi dopo ci sono anche le altre società che fanno altrettanto e magari sono anche più ricche, hanno una generosità economica superiore, perché il mercato è superiore soprattutto in Inghilterra o nelle società spagnole o comunque quelle che, ad esempio, hanno l'azionariato popolare, come in Germania il Bayern, eccetera, che hanno più possibilità economiche e, quando puoi permetterti di investire in denaro ti dà la possibilità anche su più tornei di poter gestire i giocatori e non doverti ritrovare con una secchezza di possibilità in panchina.

Ti proietti a maggio. L'Inter con chi si gioca lo scudetto?

Ah, te ne dico due, allora ti dico Como e Roma.

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