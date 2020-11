Bonucci promuove Bastoni: “Margini di miglioramento e mentalità da giocatore esperto”

Non accenna a rallentare l’ascesa di Alessandro Bastoni: il difensore dell’Inter, dopo essersi imposto in nerazzurro, ha conquistato anche la maglia della Nazionale, risultando uno dei migliori in campo nella sfida di ieri al cospetto di un mostro sacro come Robert Lewandowski. Al termine del match contro la Polonia il talentuoso classe ’99 ha incassato i complimenti di Leonardo Bonucci, che ai microfoni di Rai Sport ha elogiato la prestazione del suo giovane collega:

“Ha fatto una grande partita, ma non serviva stasera per capire che è un giocatore importante per la Nazionale e per la sua squadra di club. Ha tanti margini di miglioramento, si applica, è intelligente, furbo, sa giocare a calcio, è cattivo quando serve. Poi stasera aveva la 19, non poteva che far bene… Abbiamo scherzato e riso ieri quando abbiamo dati i numeri di maglia, ma sapevo che sarebbe stata portata da un “giovane vecchio”: ha la mentalità di un giocatore che già calca da anni certi palcoscenici, e questa sera l’ha fatto vedere“.