Bonucci accostato alla Roma: tifosi infuriati. È successo anche… all’Inter

L'ex giocatore bianconero è stato associato alla società capitolina ma l'idea non è piaciuta ai tifosi giallorossi che hanno detto no sui social. Altri esempi

Leonardo Bonucci , nei giorni delle feste natalizie, è stato accostato alla Roma. Ma i tifosi si sono arrabbiati e sui social hanno espresso il loro dissenso al suo approdo nella capitale. La Gazzetta dello Sport sottolinea che non è la prima volta che capita. Era successo per esempio anche a Cuadrado quando non ha rinnovato con la Juventus ed è approdato all'Inter.

Il colombiano è stato criticatissimo sia dai tifosi bianconeri che da quelli nerazzurri: "I primi gli hanno dato del traditore, i secondi non gli perdonavano il carattere fumantino dimostrato in numerosi Derby d’Italia", si legge sulla rosea. La Curva Nord ha chiesto un confronto con la società nel giorno in cui ha firmato il suo contratto. Era successo anche con Calhanoglu che era passato dal Milan all'Inter a parametro zero. Ma è riuscito in poco tempo a diventare idolo interista, un po' rinnegando la maglia rossonera.