Ospite nella trasmissione di Rai 2, Il Processo al 90°, Francesco Colonnese è tornato sulle polemiche post Inter-Juve. "Io ero allo stadio a vedere la partita e insieme a me c'erano altre persone, nessuno di noi se non avessimo rivisto le immagini, aveva la sensazione che Bastoni avesse simulato".

"Non voglio giustificare nessuno, dico soltanto che quando si gioca a calcio tutti noi ci trasformiamo, siamo in trance agonistica, non è una giustificazione ma una realtà". Gli animi in studio si scaldano e, a chi rivanga il passato, l'ex difensore risponde: "Io sto zitto, ma allora nel '98 non è successo niente? Allora devo stare zitto, non parlo. Chissà perché quando andiamo a giocare all'estero, soffriamo questo. Quando in Italia c'è una simulazione o un contatto si fischia sempre, all'estero non si fischia mai e i ritmi sono diversi".