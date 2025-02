Ovunque si trovasse un interista nel mondo, quando la palla di de Vrij ha varcato la linea della porta difesa da Maignan - dopo gol annullati e tre pali presi in pieno - tutti hanno abbracciato qualunque persona o cosa si trovasse accanto a loro. In campo è stato un marasma: la squadra tutta addosso al difensore e all'ultimo arrivato, Zalewski, che gli ha fornito il passaggio vincente per il gol. Inzaghi è uscito dalla sua area tecnica, come tutti i suoi collaboratori, ed è corso verso i suoi ragazzi. Un pareggio riacciuffato negli ultimi minuti, in una gara stregata, valeva troppo ed è valso ancora di più alla luce del gol di Angelino al 92esimo di Roma-Napoli. Ma quella è un'altra storia.

Mentre in campo tutti festeggiavano l'uno a uno, in mezzo al campo c'era chi urlava e sbracciava. Barella. Come racconta l'inviato di DAZN, il calciatore nerazzurro subito dopo il gol fatto è andato a riprendersi il pallone ed è corso verso il centro. "Tutti quanti a festeggiare insieme a De Vrij sulla bandierina. Barella vuole assolutamente ricominciare a giocare, perché sa che nel recupero ci sono altri tre minuti. Questa immagine secondo me - ha sottolineato Tommaso Turci - è l'immagine del vincente, l'immagine di chi non si accontenta mai. Perché dopo una partita del genere l'Inter potrebbe anche essere soddisfatta di un punto. Invece no, il campione vuole vincere. Il campione vuole portare a casa i tre punti. Nicolò Barella, uno spettacolo".