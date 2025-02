Il commento di Tuttosport in merito alla reazione di Inzaghi dopo il calcio di rigore non concesso all'Inter nel derby

"Un Inzaghi così non si era mai visto in quattro anni all’Inter. Che il vulcano fosse ormai pronto a eruttare si era già ampiamente intuito sabato, quando più volte in conferenza stampa l’allenatore aveva fatto notare come il gol del 2-1 che aveva riaperto la finale di Supercoppa a Riad era stato viziato da un intervento falloso di Morata su Asllani"