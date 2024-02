Vedere giocare questa Inter è un bellissimo privilegio. Lo pensano i tifosi, che si godono ogni partita come uno spettacolo prezioso che vorrebbero non finisse mai. Lo pensano anche gli addetti ai lavori, che sono chiamati a raccontare le prestazioni dei nerazzurri di Inzaghi. "Inter squadra eccitante. Poi ha una caratteristica delle grandissime: l'inerzia degli episodi dalla sua. È una cosa che per intenderci ha dentro da sempre il Real Madrid. Non è una questione di potere ma di fisica quantistica. Squadra speciale, predestinata. Per dirla male: le gira tutto bene", scrive Giovanni Barsotti, giornalista e bordocampista di Dazn.