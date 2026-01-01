FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”

ultimora

Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”

Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale” - immagine 1
Il racconto del bordocampista di Dazn della gara dell'Inter a Bergamo e dell'atteggiamento di Chivu in panchina durante la gara
Andrea Della Sala Redattore 

Il racconto del bordocampista di Dazn della gara dell'Inter a Bergamo e dell'atteggiamento di Chivu in panchina durante la gara

Dopo il vantaggio dell'Inter a Bergamo, Chivu chiede alla squadra di stare alta e inizia il suo show. Prima fa una piroetta quando Bisseck lascia stoppare la palla a Scamacca. Ad Akanji dice: "We need to stay up". Dobbiamo stare alti, la richiesta è sempre di stare su. 

Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”- immagine 2

Inter chiusa, Palladino dice a Ederson di andare larghi. Chivu si confronta con lo staff e legge questa modifica: "Metto Mkhitaryan interno e Frattesi di là". Quando capisce che il cambio doppio non è pronto, impazzisce. Alla squadra indica centrocampo a 4, la squadra si mette col 5-4-1. E continua a urlare su. 

Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”- immagine 3

Begli ultimi 5' Chivu è un leone in gabbia: si toglie il giubbetto e se lo rimette quando Samardzic ha quella grandissima occasione. Chivu sfinito, si appoggia alla balaustra. A Sommer chiede di tirarla sulla luna pur di far alzare il baricentro dell'Inter. 

Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”- immagine 4

Rimane in partita, sta fuori dall'area tecnica, sui cartelloni e per evitare lo scontro con Bernasconi, Chivu quasi si stira. Poi all'improvviso chiede calma, chiede alla panchina quanto manca, poi finisce ed esulta sfinito.

Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”- immagine 5

Lautaro abbracchia Chivu, poi l'allenatore va da Sommer e poi il testa a testa con Calhanoglu. 

 

Leggi anche
U21 più preziosi in Italia: formazione da paura. E c’è Pio Esposito! Ecco il 3-4-2-1
SM – Inter, col Parma si va verso la rosa al completo. Dumfries capitolo a parte da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA