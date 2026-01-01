Il racconto del bordocampista di Dazn della gara dell'Inter a Bergamo e dell'atteggiamento di Chivu in panchina durante la gara
Bordocampo Dazn – Adrenalina Chivu a Bergamo: “Rischia lo stiramento, poi l’esultanza finale”
Dopo il vantaggio dell'Inter a Bergamo, Chivu chiede alla squadra di stare alta e inizia il suo show. Prima fa una piroetta quando Bisseck lascia stoppare la palla a Scamacca. Ad Akanji dice: "We need to stay up". Dobbiamo stare alti, la richiesta è sempre di stare su.
Inter chiusa, Palladino dice a Ederson di andare larghi. Chivu si confronta con lo staff e legge questa modifica: "Metto Mkhitaryan interno e Frattesi di là". Quando capisce che il cambio doppio non è pronto, impazzisce. Alla squadra indica centrocampo a 4, la squadra si mette col 5-4-1. E continua a urlare su.
Begli ultimi 5' Chivu è un leone in gabbia: si toglie il giubbetto e se lo rimette quando Samardzic ha quella grandissima occasione. Chivu sfinito, si appoggia alla balaustra. A Sommer chiede di tirarla sulla luna pur di far alzare il baricentro dell'Inter.
Rimane in partita, sta fuori dall'area tecnica, sui cartelloni e per evitare lo scontro con Bernasconi, Chivu quasi si stira. Poi all'improvviso chiede calma, chiede alla panchina quanto manca, poi finisce ed esulta sfinito.
Lautaro abbracchia Chivu, poi l'allenatore va da Sommer e poi il testa a testa con Calhanoglu.
