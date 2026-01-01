Dopo il vantaggio dell'Inter a Bergamo, Chivu chiede alla squadra di stare alta e inizia il suo show. Prima fa una piroetta quando Bisseck lascia stoppare la palla a Scamacca. Ad Akanji dice: "We need to stay up". Dobbiamo stare alti, la richiesta è sempre di stare su.

Inter chiusa, Palladino dice a Ederson di andare larghi. Chivu si confronta con lo staff e legge questa modifica: "Metto Mkhitaryan interno e Frattesi di là". Quando capisce che il cambio doppio non è pronto, impazzisce. Alla squadra indica centrocampo a 4, la squadra si mette col 5-4-1. E continua a urlare su.