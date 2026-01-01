Gennaio mese con tante partite e pochi giorni per prepararle: 8 gare in programma, un impegno ogni tre giorni e recuperare tutti diventa fondamentale. Acerbi ha lavorato anche ieri in gruppo, al momento solo Bonny e Darmian lavorano a parte che dovrebbero concludere le sedute individuali nei prossimi giorni a ridosso della gara col Bologna. Nessuna convocazione in programma, ma chiamata che arriverà quasi certamente contro il Parma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora SM – Inter, col Parma si va verso la rosa al completo. Dumfries capitolo a parte da approfondire
ultimora
SM – Inter, col Parma si va verso la rosa al completo. Dumfries capitolo a parte da approfondire
Gennaio mese con tante partite e pochi giorni per prepararle: 8 gare in programma, un impegno ogni tre giorni
Squadra che per l'infrasettimanale di Parma va verso il completo. Dumfries capitolo a parte da approfondire nel mercato anche in vista del successivo impegno con il Napoli, con una dose in più di ottimismo. Guai a pensarci ora con due squadre pericolose e con due precedenti vicini nel tempo. Riad ha lasciato amarezza e anche quel sentimento di vendetta già dallo scorso campionato.
(Sportmediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA