Gennaio mese con tante partite e pochi giorni per prepararle: 8 gare in programma, un impegno ogni tre giorni e recuperare tutti diventa fondamentale. Acerbi ha lavorato anche ieri in gruppo, al momento solo Bonny e Darmian lavorano a parte che dovrebbero concludere le sedute individuali nei prossimi giorni a ridosso della gara col Bologna. Nessuna convocazione in programma, ma chiamata che arriverà quasi certamente contro il Parma.