Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha analizzato le difficoltà dell'Inter mostrate contro l'Arsenal, soprattutto a livello difensivo. Ecco le parole del giornalista:
Borghi: “Nell’Inter quando difende vedo un po’ di passività. E sugli scontri diretti dico…”
"Io noto che in tante situazioni c'è un filo di passività, manca costantemente qualcosa e questo secondo me è alla base dei tanti gol subiti dall'Inter. Il tema degli scontri diretti secondo me si può riassumere così: l'anno scorso, vedi contro Barcellona e Bayern Monaco, nei momenti di dominio ha sempre concretizzato".
"Quest'anno, nelle porzioni anche larghe di partita in cui giocava meglio degli avversari, non è mai riuscita a concretizzare. All'Inter non mancano gol, segna. Ma manca la concretizzazione quando giochi meglio. Esposito? Con lui si trovano bene tutti, perché fa un grande servizio alla squadra. Ma Lautaro e Thuram sono il vero motore della squadra".
