FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Inzaghi ha portato all’Inter marea di soldi. Solo 18enni non va bene, devono…”

ultimora

Biasin: “Inzaghi ha portato all’Inter marea di soldi. Solo 18enni non va bene, devono…”

Biasin: “Inzaghi ha portato all’Inter marea di soldi. Solo 18enni non va bene, devono…” - immagine 1
Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato e del cambio di strategia con la nuova proprietà
Andrea Della Sala Redattore 

Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato e del cambio di strategia con la nuova proprietà:

"Si è creato questo corto circuito, se perdi tre partite di fila in Champions la gente dice bisogna fare di più. Che l'Inter non sia nelle 8, mi spiace dirlo, ma è normale. Ci sono squadre che si possono permettere di aggiustare il motore appena c'è un piccolo problema. L'Inter sta lavorando per l'anno prossimo. Si può permettere questo. Poverina l'Inter o la proprietà dell'Inter ha le braccine corte?

LEGGI ANCHE

Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet

Biasin: “Inzaghi ha portato all’Inter marea di soldi. Solo 18enni non va bene, devono…”- immagine 2

Non lo so, so che l'Inter ha un debito così, è vero che tramite risultati di campo ha limitato le cose. Con Simone Inzaghi i mercati li hai fatti a 0 e hai portato una marea di soldi coi risultati di campo. Non si può cambiare la filosofia. Ora vedo il giocatore di 18 anni, ma modificare quello che ha fatto l'Inter negli ultimi anni, cioè inserire in mezzo ai giovani il giocatore esperto di 28-29 anni secondo me non la devi perdere perché è esattamente quello che ti ha portato a tirare fuori la testa dall'acqua".

Leggi anche
Biasin: “Barella sempre più forte ma sente la mancanza di…”
Biasin: “Inter, esterno serve anche se Luis Henrique fosse Hakimi. Si rischia errore Inzaghi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA