Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi, dicendo anche una grande verità: "L'Inter è attrezzata per sostenere una stagione del genere: è vero, le alternative in attacco sono state deludenti ma altre reparti hanno riscoperto alternative come De Vrij, Bisseck e Zielinski.