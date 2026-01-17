FC Inter 1908
Stefano Borghi, noto giornalista, a Sky Sport ha parlato così della vittoria dell’Inter di Cristian Chivu a Udine
Stefano Borghi, noto giornalista, a Sky Sport ha parlato così della vittoria dell’Inter di Cristian Chivu a Udine (qui le pagelle del direttore Mari).

“Il vero neo che si può trovare all’Inter è sempre il solito: non concretizza troppo questi momenti di dominio totale, di calcio davvero bellissimo che fa, un calcio spettacolare proprio.

Alla fine Chivu ha messo Akanji davanti alla difesa per tenere il risultato, perché il 2-0 non era arrivato nonostante questi momenti di dominio che ci sono praticamente in ogni partita”.

