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Borja Valero: “Ibra? Aura giocatore non lo ha aiutato. Lukaku, so quanto è forte e dico che…”
Ospite di Calciomercato - L'Originale, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato della situazione del Milan e non soloOspite di Calciomercato - L'Originale, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato della situazione del...
Ospite di Calciomercato - L'Originale, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato della situazione del Milan e non solo:
Ibrahimovic? La sua aura di giocatore ha giocato in negativo nel suo percorso come dirigente. Mondo diverso, bisogna adattarsi, ci deve lavorare anche per migliorare se stesso. Leao? Ultima parola è del Milan, ma avere un giocatore che parla così prima ancora di avere un direttore e un allenatore non è un buon inizio.
Lukaku l'ho avuto come compagno all'Inter e so quanto sposta nel calcio italiano. Se gli dai fiducia e sta bene fisicamente fa assolutamente la differenza. Yildiz? Quei colpi da campione li deve mantenere sempre.
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