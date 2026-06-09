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Borja Valero: “Ibra? Aura giocatore non lo ha aiutato. Lukaku, so quanto è forte e dico che…”

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Ospite di Calciomercato - L'Originale, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato della situazione del Milan e non soloOspite di Calciomercato - L'Originale, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato della situazione del...
Andrea Della Sala Redattore 

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Ospite di Calciomercato - L'Originale, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato della situazione del Milan e non solo:

Ibrahimovic? La sua aura di giocatore ha giocato in negativo nel suo percorso come dirigente. Mondo diverso, bisogna adattarsi, ci deve lavorare anche per migliorare se stesso. Leao? Ultima parola è del Milan, ma avere un giocatore che parla così prima ancora di avere un direttore e un allenatore non è un buon inizio.

Borja Valero: “Ibra? Aura giocatore non lo ha aiutato. Lukaku, so quanto è forte e dico che…”- immagine 2

Lukaku l'ho avuto come compagno all'Inter e so quanto sposta nel calcio italiano. Se gli dai fiducia e sta bene fisicamente fa assolutamente la differenza. Yildiz? Quei colpi da campione li deve mantenere sempre. 

 

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