Borsche: “Ecco come abbiamo cambiato il logo Inter. Il Biscione c’è, fa parte di…”

Lo studio di design che ha creato il nuovo logo dell'inter ha spiegato come è nato e quali direttive hanno seguito

"Per l'Inter, e per il calcio europeo in generale, ora è il momento di introdurre una nuova direzione. È tempo di affrontare le sfide del nostro mondo sempre più esigente, dentro e fuori dal campo e in tutto il mondo. Affinché una squadra di calcio vada oltre i cancelli degli stadi e le partite settimanali, deve presentarsi come un marchio globale. Non solo per essere presenti nella società e nel mondo dello sport ma per emergere nella più ampia sfera del consumo (di beni e contenuti), della comunicazione, e diventare una vera e propria società di intrattenimento. Cento anni fa, le squadre di calcio erano in grado di comunicare solo per più di 90 minuti in campo, e ora è 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sui social media. Il consumo di contenuti e i relativi requisiti di identità di marca sono cambiati".