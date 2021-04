Agresti: “Logo Inter? Mi piace ma si tradisce la tradizione. Ma anche la Juve…”

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha commentato così la scelta dell'Inter di cambiare logo: ecco le sue considerazioni

"L'Inter con questo logo tradisce se stessa, la tradizione per me nel calcio conta ancora molto. Non è l'Inter che tradisce la storia ma sono un po' tutte le squadre, la Juve l'ha rifatto da non molto, francamente un po' mi lascia un po' d'amarezza, la storia e la tradizione contano molto. Francamente poi devo dire che il logo nuovo piace, è molto bello, moderno, d'impatto però un po' si tradisce la tradizione".