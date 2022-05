Bosco: “Inter, stagione da 7. Fallimento Juve: il club non ha una visione”

Le parole del giornalista: "Io al Milan do 9, non è la perfezione ma si è avvicinato. All’Inter do 7, al Napoli 6-6,5, mentre alla Juventus do 4"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Andrea Bosco, giornalista, ha giudicato così la stagione delle big di Serie A: "Io al Milan do 9, non è la perfezione ma si è avvicinato. All’Inter do 7, al Napoli 6-6,5, mentre alla Juventus do 4, è inutile che ci giriamo attorno: la stagione bianconera è fallimentare. Il problema della Juventus, a mio parere, è quello di non avere una visione, una leggerezza, una poesia. Da tempo la Juve che va in campo non si diverte e si vede, si vede che è una squadra scollata. Un presidente che ha vinto 9 scudetti di fila dovrebbe essere portato sul palmo della mano, eppure è molto ma molto antipatico, ha degli atteggiamenti che non sono da Juventus. Di questo lui dovrebbe prendere atto".