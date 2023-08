Bosco: “Lukaku? Con lui non costruisci niente, dopo un anno se ne va”

Le parole del giornalista: "Con Vlahovic puoi costruire qualcosa, ma non è una prima punta. Con Lukaku tu non costruisci niente"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Bosco, giornalista, ha parlato così del possibile scambio Lukaku-Vlahovic: "Posso sembrare molto cinico. Le cifre dicono che nei prossimi anni Vlahovic costerebbe sui 120 mln, mentre col decreto crescita Lukaku solo 40. Dal punto di vista tecnico con Vlahovic puoi costruire qualcosa, ma non è una prima punta. Con Lukaku tu non costruisci niente, magari dura solo un anno. Lo abbiamo visto come è, dopo un anno se ne va forse".