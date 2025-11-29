Allegri: “Confusione nel finale, cos’è successo! All’arbitro Collu ho detto…”

Il Milan vince di misura contro la Lazio: decide un gol di Rafa Leao, ma non mancano le polemiche nel finale: le parole di Massimiliano Allegri

Alessandro Cosattini Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 23:42)

Il Milan vince di misura contro la Lazio: decide un gol di Rafa Leao, ma non mancano le polemiche nel finale. Queste le parole di Massimiliano Allegri a Sky: "Ultimi minuti? C'è stata un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol".

PAROLE LEAO - "Sognare è gratis? Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avversario: giocare di squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che ci mettono tutto in campo e non si tirano indietro".

LEAO 9 - "Al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare".

RABIOT - "Sono importanti tutti. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".

EPISODIO MANCATO RIGORE CON COLLU - "Gli ho solamente detto: 'Cavolo tutte le volte che ci sei succede sempre un casino'. Perché lui era l'arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l'ho assolutamente offeso".