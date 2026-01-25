Bosz: “Perisic fuori per il mercato? Ecco la verità: ha quasi 37 anni e…”

«Se vuoi diventare campione, ogni partita è importante, anche se dall’esterno può sembrare il contrario. Vuoi semplicemente conquistare quei punti», esordisce Bosz ai microfoni di ESPN. Il tecnico 62enne apporta parecchi cambi e prepara la gara come qualsiasi altra. «Ti prepari nel miglior modo possibile. Ci lavori sopra per alcuni giorni e lo faccio per la partita contro il NAC esattamente allo stesso modo che per quella contro il Newcastle United».

Ivan Perišić parte dalla panchina con la squadra di Eindhoven, ma secondo Bosz questo non ha nulla a che vedere con le voci di mercato. «Ivan sta per compiere 37 anni e giochiamo moltissime partite in poco tempo. C’è un intervallo breve tra la gara contro il Newcastle e questa. Inoltre abbiamo dovuto anche viaggiare. Voglio averlo a disposizione, ma preferibilmente per un periodo più lungo».