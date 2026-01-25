"Oggi all'Olimpico la Roma prova ad avvicinarsi al Milan che, al contrario, non vuole mollare la corsa all'Inter fuggitiva ma c'è Juventus-Napoli, già vista nei secoli, memorie di Platini e Maradona, Trapattoni e Bianchi ma stavolta la partita è marginale, è una storia di allenatori che vivono una domenica diversa. Napoli è rimasta dentro Spalletti, è presente nel tatuaggio del suo braccio sinistro, è presente nelle parole morbide di chi ha lasciato il segno forte e ne conserva la memoria altrettanto intensa.