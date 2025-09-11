Abbracci, un lungo applauso e tanta commozione. Lo spogliatoio della Fiorentina ha accolto così la visita ("a sorpresa", la definisce il club sul proprio sito) di Edoardo Bove.
Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina: "Vi voglio bene"
Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina: “Vi voglio bene”
Il centrocampista, fermato il primo dicembre 2024 da un malore accusato in campo durante la partita casalinga contro l'Inter, si è soffermato con i suoi ormai ex compagni e li ha abbracciati uno ad uno. "Vi voglio bene" li ha quindi salutati.
