Bove fa una visita a sorpresa nello spogliatoio della Fiorentina: “Vi voglio bene”

Lo spogliatoio della Fiorentina ha accolto la visita di Edoardo Bove con abbracci, un lungo applauso e tanta commozione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Abbracci, un lungo applauso e tanta commozione. Lo spogliatoio della Fiorentina ha accolto così la visita ("a sorpresa", la definisce il club sul proprio sito) di Edoardo Bove.

Bove
Il centrocampista, fermato il primo dicembre 2024 da un malore accusato in campo durante la partita casalinga contro l'Inter, si è soffermato con i suoi ormai ex compagni e li ha abbracciati uno ad uno. "Vi voglio bene" li ha quindi salutati.

