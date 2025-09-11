Paganini: “Chivu deve capire una cosa, altrimenti rischia di combinare guai. Barella…”

"Credo che per Chivu siamo già al momento di capire bene cosa ha in testa. Secondo me deve un po' rompere con il passato. Deve cambiare ma senza stravolgere ciò che funzionava con Inzaghi. Leggevo che ora starebbe pensando a Barella come centrale di centrocampo, anche se senza Calhanoglu la squadra potrebbe perdere parecchio.

"Tudor in questo momento rappresenta il valore aggiunto della Juventus, ma sul mercato avrei evitato di spendere 40 milioni per Openda. Ora lì davanti ci sono lui, Vlahovic ed Openda e penso che possa esserci qualche problema di gestione tattica. Quei soldi secondo me dovevano essere investiti per un centrocampista e per un laterale destro. In conclusione sento aria di pareggio".