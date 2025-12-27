Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del mercato della Roma e ha detto la sua sul big match tra Atalanta-Inter. "La Roma era già prima da Scudetto, se arrivano Zirkzee Raspadori a completamento di una rosa elevata, metto la Roma tra le favorite per il titolo. Sarebbe superiore a Inter e Napoli, perché la Roma rispetto a queste due ha avuto un cammino difficoltoso per una rosa incompleta ma più continuo. Le altre due hanno meno fame rispetto alla Roma, forse si avvicina più il Napoli a questa mentalità vincente".