Braglia: “Inter, gara con l’Atalanta fondamentale. Roma? Sarebbe superiore ai nerazzurri se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del mercato della Roma e di Atalanta-Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del mercato della Roma e ha detto la sua sul big match tra Atalanta-Inter. "La Roma era già prima da Scudetto, se arrivano Zirkzee Raspadori a completamento di una rosa elevata, metto la Roma tra le favorite per il titolo. Sarebbe superiore a Inter e Napoli, perché la Roma rispetto a queste due ha avuto un cammino difficoltoso per una rosa incompleta ma più continuo. Le altre due hanno meno fame rispetto alla Roma, forse si avvicina più il Napoli a questa mentalità vincente".

Atalanta-Inter cosa può dirci?

"Deve confermare i progressi l'Inter, che ad oggi non ha ancora dimostrato di essere la più forte delle altre. E' una partita fondamentale per l'Inter".

