VIDEO / Stankovic, che golazo con il Bruges: super traiettoria, sembra papà Deki

Aleksandar Stankovic ha segnato uno splendido gol nella sfida tra il suo Bruges e il Genk: che perla del figlio d'arte
Aleksandar Stankovic ha segnato uno splendido gol nella sfida tra il suo Bruges e il Genk di venerdì. Un'autentica perla del figlio d'arte, approdato in Belgio proprio la scorsa estate dall'Inter (qui tutti i dettagli e per che cifre può tornare a Milano).

"È incredibile. Prima segnavo sempre di testa, ma segnare così ora è particolarmente bello. Mio padre sarà orgoglioso del mio gol. Lo chiamerò più tardi, non vedo l'ora", le sue parole dopo il gol. Una rete che appunto ha ricordato molto quelle che segnava papà Deki in nerazzurro.

