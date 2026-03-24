L'ex portiere Simone Braglia è intervenutoai microfoni di TMW Radio: "L'intervento di Pongracic in Fiorentina-Inter? A mio parere, nel calcio di un tempo non c'era alcun rigore. Ma anche di altri dati prima. Gli arbitri conoscevano i movimenti di un calciatore".
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Braglia: “Inter, Lautaro-Esposito la coppia perfetta. Sommer? Meno performante, ma…”
L'ex portiere ha analizzato il momento dei nerazzurri di Chivu, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina
Pio Esposito può dare qualcosa in più in questa Inter nel finale di campionato?
"Penso che Lautaro-Pio sia la coppia perfetta. Sembra la coppia del Genoa Aguilera-Skuhravy".
Inter, quali i motivi di questa involuzione?
"Sommer? È meno performante dello scorso anno ma non è mai semplice giocare nell'Inter. Ho visto poche volte difendere sul portiere. Tanti gol sono stati presi come capro espiatorio di una situazione di calo dell'Inter. Ma ora che torneranno i big la situazione cambierà".
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