Queste le considerazioni del giornalista: "L'Inter ha il 55% perché ha un bel vantaggio, poi recupererà Lautaro. I punti di distacco non sono poca cosa. I prossimi due scogli contro Roma e Como sono molto importanti ovviamente per i nerazzurri. Tra le due antagoniste, il Napoli oggi merita un 25% perché sta recuperando gli infortunati e ha un calendario migliore. Il Milan ha un 5% in meno degli azzurri perché ha il Napoli in trasferta, dovrà affrontare ancora Juventus e Atalanta e ha il rebus Leao".