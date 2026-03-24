Quali sono le possibilità di vincere lo scudetto delle tre squadre in corsa in questo momento? Prova a rispondere al quesito anche Sport Mediaset con Mino Taveri nel corso del tg del pomeriggio.
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fcinter1908 ultimora Taveri: “Scudetto? Inter al 55% per due motivi. Poi più Napoli che Milan perché…”
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Taveri: “Scudetto? Inter al 55% per due motivi. Poi più Napoli che Milan perché…”
Il pensiero a proposito delle tre squadre che lottano per lo scudetto in questo momento in Serie A
Queste le considerazioni del giornalista: "L'Inter ha il 55% perché ha un bel vantaggio, poi recupererà Lautaro. I punti di distacco non sono poca cosa. I prossimi due scogli contro Roma e Como sono molto importanti ovviamente per i nerazzurri. Tra le due antagoniste, il Napoli oggi merita un 25% perché sta recuperando gli infortunati e ha un calendario migliore. Il Milan ha un 5% in meno degli azzurri perché ha il Napoli in trasferta, dovrà affrontare ancora Juventus e Atalanta e ha il rebus Leao".
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