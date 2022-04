Braglia: “Radu? Spero si riprenda, da portiere certi episodi ti fanno crescere”

L'ex estremo difensore, tra le altre, di Genoa e Perugia, dice la sua sul grave errore compiuto dal rumeno

"La prospettiva da cui la vede il portiere è totalmente diversa da chi la vede in panchina o davanti alla tv. E' un ruolo delicato quello del portiere, gli si sta facendo fare qualcosa che esula dal ruolo. Spero Radu si riprenda da questo choc, ma certi episodi ti fanno diventare più portiere. Deve rigiocare se non fosse pronto Handanovic. Mi dispiacerebbe se non fosse andato a rincuorare il ragazzo lo sloveno. Io l'errore di Radu l'ho fatto in Pescara-Sambenedettese e perdemmo oltre il novantesimo. Subii uno choc simile. Ne venni fuori anche grazie a Cagni e al maestro Piero Persico".