Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto che terminerà stasera: "Tensione nel Napoli? L'aspettativa è più fuori dal campo e potrebbe mettere quel po' di tensione in più. Ma non penso che ci sia, anche perché non credo il Cagliari farà la partita della vita. I giochi sono ormai fatti, mentre sono aperti per il quarto posto. Mi dispiace per la Roma, che meritava molto di più".