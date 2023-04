Brambati: “Inter ha già deciso il futuro di Inzaghi: lo salverebbe solo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati , ex calciatore, ha parlato così del momento delle big italiane: "Vorrei capire dopo il campionato che hanno fatto Juve, Milan e Inter , i loro allenatori vanno riconfermati? E se sì devono esserlo a seconda dell'andamento nelle coppe europee? Perché il campionato di tutte e tre era cominciato con altre ambizioni. La Juve aveva fatto un mercato pazzesco per arrivare a lottare per lo Scudetto.

Le altre due erano le sfidanti dello scorso anno e sembravano poter essere protagoniste anche quest'anno e non lo sono state. Ma se si deve cambiare tecnico, con chi farlo? Perché dipende anche da chi c'è su piazza e dalle ambizioni. Per me solo in caso di vittoria si può decidere positivamente. Per me la società Inter ha già deciso il destino di Inzaghi, la Coppa Italia non salverebbe niente ma solo l'eventuale vittoria della Champions".