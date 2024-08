Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo al Napoli di Romelu Lukaku: "Adesso Conte deve riportare Lukaku alla sua condizione fisica e mentale come con l'Inter. La cosa non è facile, ma siccome è bravo gli diamo questa chance di poter rivedere il Lukaku dell'Inter. Rimane comunque il giocatore ideale per Conte, la partenza di Osimhen in questo modo non porta un minus alla squadra".