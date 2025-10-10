FC Inter 1908
Il Brasile sfida la Corea del Sud in amichevole: Carlos Augusto in panchina

A Seoul Vinicius e compagni sfidano in amichevole la Corea del Sud: Carlos Augusto partirà inizialmente dalla panchina
Archiviate le qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026, il Brasile sfida in amichevole la Corea del Sud.

La squadra di Ancelotti scenderà in campo a Seoul contro i coreani. Nella formazione scelta dall'ex tecnico del Real Madrid non figura Carlos Augusto, che partirà dalla panchina.

In porta c'è Bento, in difesa ci sono Gabriel e Eder Militao al centro, con Santos dello Zenit e Vitinho come esterni.

