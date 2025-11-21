Roberto Breda, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW del derby di campionato Inter-Milan in programma domenica sera al Meazza. Qui le sue considerazioni: "Il campionato da tanti spunti. L'Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono
Breda: “Inter in crescita, ma il Milan può far male. I nerazzurri devono…”
Le parole sulla gara del Meazza in programma domenica sera tra nerazzurri e rossoneri
competitive".
Su chi punta?
"Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all'Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali"
