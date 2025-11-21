Breda: “Inter in crescita, ma il Milan può far male. I nerazzurri devono…”

Le parole sulla gara del Meazza in programma domenica sera tra nerazzurri e rossoneri

Roberto Breda, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW del derby di campionato Inter-Milan in programma domenica sera al Meazza. Qui le sue considerazioni: "Il campionato da tanti spunti. L'Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono