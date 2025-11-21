FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Breda: “Inter in crescita, ma il Milan può far male. I nerazzurri devono…”

ultimora

Breda: “Inter in crescita, ma il Milan può far male. I nerazzurri devono…”

Breda: “Inter in crescita, ma il Milan può far male. I nerazzurri devono…” - immagine 1
Le parole sulla gara del Meazza in programma domenica sera tra nerazzurri e rossoneri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Roberto Breda, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW del derby di campionato Inter-Milan in programma domenica sera al Meazza. Qui le sue considerazioni: "Il campionato da tanti spunti. L'Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono

competitive".

Inter
Getty

Su chi punta?

"Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all'Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali"

Leggi anche
Playoff Italia, FIGC e Serie A studiano come modificare il calendario
Biasin: “Napoli? Conte vittima di questa pausa nazionali. Inter-Milan sarà…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA