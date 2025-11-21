Playoff Italia, FIGC e Serie A studiano come modificare il calendario

La Lega Serie A, tramite le parole del presidente Simonelli, ha dato un'apertura importante ma non è facile trovare slot liberi

Matteo Pifferi Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 15:46)

"Uno spazio azzurro per fare gruppo, meglio ancora qualche giorno insieme per testare le strategie sul campo, o ancora fermare il campionato per risparmiare le energie e destinare il massimo della carica al playoff mondiale. Tutte idee utili alla Nazionale e al ct Gattuso, ma quanto realizzabili? La prima, un momento per ritrovarsi, studiare insieme il piano da opporre all’Irlanda del Nord e magari alla seconda avversaria, unirsi in un abbraccio mondiale, è possibile. Senza però troppi allenamenti a disposizione...". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al possibile stage per cercare di supportare la Nazionale in vista dei playoff di marzo.

La richiesta di Gattuso e della FIGC è stata chiara così come è da sottolineare l'apertura della Lega Serie A dopo le parole del presidente Simonelli. Il nodo, però, è rappresentato dal calendario ingarbugliato che non riguarda solo il campionato italiano ma anche gli impegni europei dei club. "Eccoci però al nodo più ingarbugliato: i calendari, nazionali e internazionali, ricchi se non ricchissimi di appuntamenti. E i contratti in essere con le televisioni. Posticipare a data sa stabilire il turno di campionato a ridosso del playoff è impensabile.

La strada degli anticipi sbatte invece su altre esigenze. Gli infrasettimanali di marzo (la semifinale del playoff Mondiale è in programma il 26) sono già riempiti delle coppe europee, andando ulteriormente indietro – a febbraio – si trova la Coppa Italia. Oltre al periodo in cui San Siro sarà chiuso perché destinato alle Olimpiadi invernali. Occorrerebbe poi un tavolo con le tv: servirebbe il via libera di Dazn e Sky per spostare il campionato dal weekend, con un parterre di telespettatori più ampio, a un ipotetico mercoledì sera. Lo stesso con Mediaset, se il campionato andasse a sovrapporsi alle date di Coppa Italia (da riprogrammare). La Lega e i club non possono decidere in autonomia: sarebbe una violazione degli accordi sottoscritti", scrive La Rosea.

Una soluzione sarebbe quella di anticipare di qualche giorno la 30° giornata di campionato, programmata per il 22 marzo, anche se ci sono gli ottavi di Champions fissati per il 17-18 marzo e quelli di Europa e Conference League il giovedì 19. "Da seguire il percorso europeo delle italiane. Un esempio: se la Fiorentina avanzasse in Conference, l’unico anticipo possibile per la sfida all’Inter in programma nel fine settimana successivo sarebbe quello di domenica alle 12.30. Viola e interisti-azzurri andrebbero poi direttamente a Coverciano. Anche il presidente nerazzurro Marotta conferma la totale disponibilità: «Ora dobbiamo essere tutti uniti per arrivare al Mondiale, è importante essere dalla stessa parte, club compresi. Faremo del nostro meglio per mettere la nazionale nelle condizioni migliori». Lo stesso atteggiamento della Lega, che valuta ogni possibilità per “cedere” il prima possibile i giocatori al ct e assecondare le esigenze azzurre. Anche se il percorso è reso stretto e impervio dagli accordi già firmati, oltre che dai calendari delle coppe", chiosa il quotidiano.