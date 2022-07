Breda: “Sono convinto che Inzaghi non voglia Dybala per questi motivi”

Roberto Breda, ospite negli studi di Sportitalia, si è espresso su così su Paulo Dybala in chiave Inter: “Marotta in conferenza stampa è stato molto bravo a ‘difendere’ Simone Inzaghi, non esponendolo alle domande su Dybala. Sono convinto che Inzaghi non lo voglia perché lui ha sempre avuto 11 titolari, non fa grandi rotazioni. La sua coppia di partenza è Lukaku-Lautaro Martinez. Lasciare in panchina un giocatore come Dybala è un peccato sia per l’allenatore che per lo stesso giocatore. Prendere Dybala significherebbe cambiare le caratteristiche della squadra. Sarebbe difficile da gestire in panchina l’argentino”.