Breda: “Rosa Inter più forte dell’anno scorso. Roma? Curioso di vedere se Chivu…”

"L'Inter come organico è cresciuta, c'è più rotazione e alternative davanti", conferma l'allenatore Breda a TMW
Roberto Breda, allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Roma-Inter, big-match della prossima giornata di Serie A in programma sabato sera, ore 20.45, all'Olimpico:

"L'Inter come organico è cresciuta, c'è più rotazione e alternative davanti. Sono curioso di vedere come andrà, perchè stanno cercando di pressare molto alti, con la Juve lo hai pagato, poi hai trovato partite semplici e vedremo con una Roma che gioca in profondità come andrà.

L'Inter dell'anno scorso era molto brava anche a recuperare in fase di non possesso, Chivu chiede sempre di essere aggressivi e dietro puoi rischiare qualcosa. Vedremo come migliorerà in questo aspetto. Gasperini per ora ha trovato dei compromessi, non ha ancora trasformato la squadra come vuole lui.

Per me è un banco di prova anche per la Roma. E' un bell'esame per la crescita di autoconsapevolezza. Può essere un mattone su cui costruire qualcosa d'importante".

