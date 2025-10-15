Occhio alla tentazione di Cristian Chivu per Roma-Inter di sabato alle ore 20.45 (ecco dove vederla in tv). Così l’inviato di Sky Sport sulle ultime novità in arrivo oggi da Appiano Gentile:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Sky svela: “Chivu ora ha questa tentazione per la formazione anti-Roma”
ultimora
Inter, Sky svela: “Chivu ora ha questa tentazione per la formazione anti-Roma”
Occhio alla tentazione di Cristian Chivu per Roma-Inter di sabato alle ore 20.45: l'allenatore ci sta pensando per la formazione titolare
“Akanji è tornato, va a seguire Bastoni, Zielinski, Sucic, Dumfries e De Vrij, gli altri sono attesi per domani. Il più atteso è Lautaro dopo la doppietta in nazionale, vuole essere titolare e se tutto andrà bene lui ci sarà contro la Roma, visto che Thuram non ha ancora recuperato.
Lautaro con Bonny o Lautaro con Esposito o Pio con Bonny. Pio sta vivendo un momento felicissimo, è sempre una bella tentazione per Chivu, che deciderà dopo i prossimi allenamenti”, ha detto l’inviato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA