L'ex Fiorentina Mauro Bressan ha commentato ai microfoni di Radio Firenzeviola il momento della squadra di Pioli e non solo: "E' un campionato incerto. Penso che Napoli è avanti e subito dopo Inter e forse la Juve poi dietro c'è un po' di incertezza perché tutte le altre tra cui la Fiorentina possono stare dietro in un gruppone che si gioca l'Europa. All'inizio la Fiorentina ha anche qualcosa in più delle altre che hanno cambiato tanto, lei ha pochi ritocchi e può approfittare.
Bressan: “Serie A? Napoli avanti, poi Inter e forse un’altra. L’incertezza…”
Le parole dell'ex calciatore a proposito della griglia di partenza nel nostro campionato iniziato in questo weekend
Il tridente è da Champions? E' un tridente importante e permetterà ai viola di giocarsela. Ho il dubbio che possano giocare sempre insieme e infatti mi aspetto che possano giocare come in Conference con la soluzione con il centrocampista. E' una Fiorentina più equilibrata con quell'assetto. Cosa manca? La squadra di base c'è. Se dovesse arrivare qualche soluzione di qualità è sempre ben accetta ma in questo momento si cercano le alternative, in difesa magari cerca caratteristiche diverse mentre a centrocampo bisogna capire che succede con Mandragora per ora uscito dal radar. Ma la Fiorentina già così ha certezze anche se i tifosi immagino si aspettino altri giocatori di qualità.
