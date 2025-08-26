Bressan: “Serie A? Napoli avanti, poi Inter e forse un’altra. L’incertezza…”

L'ex Fiorentina Mauro Bressan ha commentato ai microfoni di Radio Firenzeviola il momento della squadra di Pioli e non solo: "E' un campionato incerto. Penso che Napoli è avanti e subito dopo Inter e forse la Juve poi dietro c'è un po' di incertezza perché tutte le altre tra cui la Fiorentina possono stare dietro in un gruppone che si gioca l'Europa. All'inizio la Fiorentina ha anche qualcosa in più delle altre che hanno cambiato tanto, lei ha pochi ritocchi e può approfittare.