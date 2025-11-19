"Il Milan si giocherà lo scudetto fino alla fine ed è una potenziale vincitrice", assicura Cristian Brocchi a Sport Mediaset

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex Inter e Milan Cristian Brocchi ha parlato così del derby di domenica:

"Il Milan ha tantissima fiducia, è una squadra quadrata, ha sbagliato le partite sulla carta più semplici ed è lo step che manca per diventare una squadra forte forte al 100% ma ho grandissima fiducia, penso si giocherà lo scudetto fino alla fine ed è una potenziale vincitrice"

Leao e Pulisic insieme

"La fiducia è tanta, sono due giocatori importanti per il Milan, hanno fatto bene e sono affidabilissimi. Mi spiace per Gimenez, non è riuscito ad imporsi dal punto di vista tecnico ma forse anche caratteriale. Leao e Pulisic sono mentalmente liberi"

L'Inter è più forte delle altre?

"Sì, sulla carta è la più forte di tutti. Anche l'anno sorso era la più forte ma l'Inter non ha vinto. Se vado a vedere la rosa, lo zoccolo duro, se vedo Chivu che mi sta impressionando in maniera positiva, è la squadra da battere"

Chi decide il derby?

"Loftus-Cheek"

Chi togli all'Inter e metti al Milan?

"Un nome? E' dura, ce ne sono 2-3. Mi piace il blocco italiano dell'Inter, metto Dimarco che arriva dai giovani quando io allenavo i giovani. L'altro? Se non Barella, Bastoni. Purtroppo quello che a me piace più di tutti, per me è fortissimo e non è riuscito ad imporsi magari in futuro o in altre piazze, è Davide Frattesi, giocatore per me meraviglioso"