Sky – Inter, Dumfries out nel derby? Quando arriverà la decisione definitiva

L'aggiornamento sulle condizioni dell'esterno nerazzurro che rischia di saltare il primo impegno dopo la sosta per il noto problema alla caviglia
L'Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile quasi al completo. Mancava Manuel Akanji, che rientrerà nella giornata di domani. Lo svizzero sarà l'ultimo ad aggregarsi alla corte di Cristian Chivu, che finora non ha ricevuto aggiornamenti confortanti dall'infermeria. Su questo si è soffermato l'inviato di Sky Sport all'esterno del centro sportivo nerazzurro.

Partendo dal fascicolo di Denzel Dumfries, sul quale si respira ormai un certo pessimismo verso la partita col Milan: "Tra domani e venerdì la decisione definitiva. Anche Darmian e Mkhitaryan dovrebbero saltare anche il derby: si pensava che il primo potesse avere più chance rispetto all'armeno, ma col passare dei giorni si assottiglia la percentuale".

