L'Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile quasi al completo. Mancava Manuel Akanji, che rientrerà nella giornata di domani. Lo svizzero sarà l'ultimo ad aggregarsi alla corte di Cristian Chivu, che finora non ha ricevuto aggiornamenti confortanti dall'infermeria. Su questo si è soffermato l'inviato di Sky Sport all'esterno del centro sportivo nerazzurro.