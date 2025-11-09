Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Lazio, negli studi di DAZN ha presentato la sfida di San Siro, con un cenno anche al mercato nerazzurro. Ecco le sue parole:
"Rispetto all'Inter di Inzaghi, quella di Chivu non ha cambiato il modulo, ma nemmeno quell'eccessiva sicurezza che ha spesso la squadra quando è in vantaggio. Si sente forte e questo a volte può creare dei pericoli. Io resto comunque convinto che sia la squadra più forte e che se la giocherà fino alla fine per lo scudetto".
"Calhanoglu? E' fondamentale per l'Inter, è in un momento top della sua carriera e secondo me ci tiene a fare bene quest'anno anche perché secondo me sarà l'ultimo anno all'Inter. Ci tiene a uscire a testa alta".
