Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Lazio, negli studi di DAZN ha presentato la sfida di San Siro, con un cenno anche al mercato nerazzurro. Ecco le sue parole:

"Rispetto all'Inter di Inzaghi, quella di Chivu non ha cambiato il modulo, ma nemmeno quell'eccessiva sicurezza che ha spesso la squadra quando è in vantaggio. Si sente forte e questo a volte può creare dei pericoli. Io resto comunque convinto che sia la squadra più forte e che se la giocherà fino alla fine per lo scudetto".