Dopo i passi falsi di Milan e Napoli, l'Inter, vincendo contro la Lazio a San Siro (una partita che, tornando all'ultima stagione, evoca ricordi non troppo felici), ha la possibilità di andare in testa alla classifica.
Inter-Lazio, le formazioni UFFICIALI: c’è Bonny con Lautaro. Acerbi torna titolare
Dopo tre esclusioni consecutive, Francesco Acerbi torna titolare al centro della difesa, mentre in attacco con Lautaro Martinez Cristian Chivu sceglie Bonny. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri
Arbitro: Mariani
Assistenti: Berti-Cecconi
Quarto ufficiale: Bonacina
VAR: Di Paolo
Assistente VAR: Aureliano
SQUALIFICATI
Inter: -
Lazio: -
DIFFIDATI
Inter: -
Lazio: -
