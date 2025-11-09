FC Inter 1908
Dopo i passi falsi di Milan e Napoli, l'Inter, vincendo contro la Lazio a San Siro, ha la possibilità di andare in testa alla classifica
Dopo i passi falsi di Milan e Napoli, l'Inter, vincendo contro la Lazio a San Siro (una partita che, tornando all'ultima stagione, evoca ricordi non troppo felici), ha la possibilità di andare in testa alla classifica.

Dopo tre esclusioni consecutive, Francesco Acerbi torna titolare al centro della difesa, mentre in attacco con Lautaro Martinez Cristian Chivu sceglie Bonny. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

FORMAZIONI UFFICIALI

—  

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Mariani

Assistenti: Berti-Cecconi

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

Assistente VAR: Aureliano

SQUALIFICATI

Inter: -

Lazio: -

DIFFIDATI

Inter: -

Lazio: -

