Il commento del telecronista e giornalista di Skysport rispetto al momento della squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 20:16)

Su Youtube,Fabio Caressa ha parlato di diversi argomenti. Ha parlato anche di Pio Esposito, attaccante dell'Inter. «Ha segnato per l'Inter, bravo Pio. Speriamo bene per la Nazionale perché è un giocatore che ci serve. Molto bravo a proteggere il pallone, molto meno bravo nell'andare in profondità e l'Inter ha un po' pagato questa difficoltà. Sui numeri si vede benissimo che la squadra nerazzurra ha pagato l'assenza di Lautaro e Calhanoglu. Ma credo che abbia pagato anche un'altra assenza, quella di Thuram. Non è mai stato bene probabilmente. Ma non ha giocato mai con quell'impeto che ho visto fino alla stagione passata».

«Non so da cosa sia dipeso, dalla condizione atletica sicuro. Ma forse anche un po' dall'atteggiamento: lui dava profondità. Forse ha patito anche il fatto di non giocare accanto a Lautaro, perché la coppia era Lautaro e un altro, con l'argentino che si adattava. La stagione del francese è stata molto deludente, indubbiamente», ha aggiunto sul giocatore.

«Credo che ora però la squadra di Chivu abbia preso tranquillità dopo la paura dell'1-1 con l'Atalanta per il proseguo della stagione. Perché anche se fa dei passi falsi le altre fanno fatica a vincerle tutte, come abbiamo visto. E quindi credo che si sia trovata un po' di tranquillità», ha concluso sul momento dei nerazzurri primi in classifica a +8 dal Milan secondo e a +9 dal Napoli terzo.