Su Youtube,Fabio Caressa ha parlato di diversi argomenti. Ha parlato anche di Pio Esposito, attaccante dell'Inter. «Ha segnato per l'Inter, bravo Pio. Speriamo bene per la Nazionale perché è un giocatore che ci serve. Molto bravo a proteggere il pallone, molto meno bravo nell'andare in profondità e l'Inter ha un po' pagato questa difficoltà. Sui numeri si vede benissimo che la squadra nerazzurra ha pagato l'assenza di Lautaro e Calhanoglu. Ma credo che abbia pagato anche un'altra assenza, quella di Thuram. Non è mai stato bene probabilmente. Ma non ha giocato mai con quell'impeto che ho visto fino alla stagione passata».
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Caressa: “All’Inter è mancato Thuram: stagione deludente. Esposito meno bravo quando…”
«Non so da cosa sia dipeso, dalla condizione atletica sicuro. Ma forse anche un po' dall'atteggiamento: lui dava profondità. Forse ha patito anche il fatto di non giocare accanto a Lautaro, perché la coppia era Lautaro e un altro, con l'argentino che si adattava. La stagione del francese è stata molto deludente, indubbiamente», ha aggiunto sul giocatore.
«Credo che ora però la squadra di Chivu abbia preso tranquillità dopo la paura dell'1-1 con l'Atalanta per il proseguo della stagione. Perché anche se fa dei passi falsi le altre fanno fatica a vincerle tutte, come abbiamo visto. E quindi credo che si sia trovata un po' di tranquillità», ha concluso sul momento dei nerazzurri primi in classifica a +8 dal Milan secondo e a +9 dal Napoli terzo.
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